Pegasus Airlines vient de confier une nouvelle mission de maintenance à Lufthansa Technik. Pour la première fois, la société de MRO allemande va diriger deux projets de restitution d’appareils en fin de contrat de location pour la low-cost turque cet hiver. Les travaux de transition seront réalisés par Lufthansa Technik Sofia.

Lufthansa Technik Sofia précise qu’elle a prévu de fournir des services de maintenance de base à Pegasus pour au moins 23 appareils de la famille Airbus A320 sur deux chaînes de maintenance dédiées durant la saison hiver 2026-2027. Les deux restitutions font partie de ce programme de check C déjà en place, quand ils sont généralement menés séparément des activités de maintenance programmées.

Lufthansa Technik et Pegasus Airlines collaborent depuis 2012 sur la maintenance de la flotte et plus d’une centaine de révisions ont été conduites depuis. Leur dernier accord pluriannuel date de 2024 et prévoit que tous les services seront assurés sur la base de Sofia.

« Notre flotte s’étant considérablement développée ces dernières années, nos besoins en matière d’opérations techniques ont également augmenté. (…) Cette expansion marque une nouvelle étape importante dans notre partenariat, en combinant les activités programmées de check C avec les projets de restitution d’avions, d’une manière qui soutient à la fois nos objectifs opérationnels et de planification de la flotte », commente Kristofer Kuzulidis, responsable des contrats et des services chez Pegasus Airlines.