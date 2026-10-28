LS Technics a conclu avec Wizz Air un accord de 5 ans pour la maintenance en base de la flotte de la compagnie low-cost hangroise. Présenté comme le plus important contrat de l’histoire de la société MRO polonaise, ce contrat prévoit de mobiliser 6 lignes de maintenance réparties entre Katowice et Gdańsk pendant sa première année.

L’accord est déjà entré en vigueur en juillet, avec les premières visites réalisées dans le hangar H3 de Katowice et l’ouverture d’une nouvelle ligne de maintenance à Gdańsk. En septembre, LS Technics a également commencé ses opérations dans le nouveau hangar H4 de Katowice, où il a réalisé une visite de maintenance en base sur un Airbus A321 de Wizz Air.

Le périmètre des prestations comprend les visites de base légères et structurelles, les visites de fin de location, le remplacement des trains d’atterrissage et des inverseurs de poussée, ainsi que des interventions sur les moteurs et les groupes auxiliaires de puissance. S’y ajoutent notamment les inspections boroscopiques, les contrôles non destructifs, le lavage et la pesée des appareils.

Cette nouvelle étape prolonge une coopération de plus de dix ans dans la maintenance, la logistique et le soutien technique, élargie à la maintenance en base en 2018.

LS Technics a également précisé que l’ampleur du contrat doit accélérer ses investissements dans ses infrastructures, ses équipements, ses systèmes et ses équipes. La modernisation du du hangar de Gdańsk est déjà acté, avec une mise en service prévue en 2029.

Pour rappel, Wizz Air aligne une flotte de plus de 275 monocouloirs de la famille A320 d’Airbus.