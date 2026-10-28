Air Corsica a retenu StandardAero pour assurer la maintenance des moteurs LEAP-1A équipant sa flotte d’Airbus A320neo. L’accord porte sur les visites en atelier destinées à restaurer les performances des moteurs (PRSV). Il donne également accès à des interventions rapides, à la réparation de composants, à la location de moteurs à court terme et à des services d’analyse des données de surveillance de leur état.

Les prestations seront réalisées dans les installations de StandardAero à San Antonio (Texas). Pour rappel, la société américaine fait partie du réseau « Premier MRO » de CFM International sur les LEAP.

Ce contrat prolonge une collaboration engagée en 2023 entre les deux entreprises. StandardAero assurait déjà des prestations sur les moteurs des ATR d’Air Corsica, notamment ceux de ses nouveaux ATR 72-600.

« StandardAero est un partenaire de confiance qui a contribué à la fiabilité de nos opérations, notamment lors de l’évolution de notre flotte d’appareils ATR équipés de moteurs Pratt & Whitney Canada PW127M-XT. Alors que nous poursuivons notre modernisation avec l’Airbus A320neo, l’élargissement de notre collaboration au soutien des moteurs LEAP-1A constitue une évolution logique de cette relation de longue date. Pouvoir compter sur un partenaire qui comprend nos exigences opérationnelles nous donne l’assurance de continuer à offrir le haut niveau de fiabilité et de service attendu par nos passagers » a expliqué Jean-Luc Moine, le directeur technique d’Air Corsica.