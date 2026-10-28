Iberia a conclu un accord avec le groupe japonais Itochu en vue de son entrée minoritaire au capital d’IAG Engine Tech (IET), la nouvelle entité spécialisée dans la maintenance des moteurs du groupe IAG (International Consolidated Airlines Group).

Iberia conservera une participation majoritaire. La finalisation de l’opération est attendue début 2027, sous réserve des autorisations nécessaires.

Créée un peu plus tôt cette année pour devenir le spécialiste de la maintenance des moteurs au sein du groupe IAG, IAG Engine Tech doit reprendre début 2027 les activités de maintenance moteurs développées par Iberia Maintenance sur le site de La Muñoza, à Madrid. Cette activité entend accroître ses capacités industrielles et renforcer son activité auprès de clients tiers, au-delà des besoins des compagnies du groupe.

Son développement reposera notamment sur l’intégration du LEAP à son portefeuille, grâce à son statut de licencié « Premier MRO » (ex-CBSA) sur le LEAP de CFM International annoncée en avril.

Cette nouvelle compétence complétera les prestations déjà assurées sur les V2500, CFM56 et PW1100G-JM. Selon Iberia, IET figurera parmi les 8 prestataires « Premier MRO » pour la maintenance du LEAP dans le monde.

« Ce projet s’inscrit dans la transformation de notre activité de maintenance et dans la vision à long terme définie par notre « Flight Plan 2030 ». L’entrée d’Itochu nous permet de nous associer à un partenaire doté d’une solide expérience, d’une capacité d’investissement et d’une forte présence internationale. Son soutien sera déterminant pour exploiter tout le potentiel d’IAG Engine Tech et renforcer notre position sur un marché offrant des perspectives de croissance significatives », a déclaré Marco Sansavini, le PDG d’Iberia.

En s’associant à Itochu, présent dans le leasing aéronautique et les services après-vente, IAG entend ainsi bénéficier d’un relais financier et commercial pour accélérer le développement international de cette activité.