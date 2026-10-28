Air France-KLM et Airbus se sont rapprochés pour créer une coentreprise dédiée au soutien des équipements de l’A350. Baptisée Alpha Component Solutions, elle est détenue à parts égales par les deux groupes et gérera un parc mondial à accès partagé. Elle pourra ainsi fournir des équipements d’avion, des services de maintenance et de réparation, mais aussi gérer la chaîne d’approvisionnement.

Alors que l’annonce de sa finalisation a été effectuée le 28 octobre, à l’occasion du salon MRO Europe, la coentreprise devrait démarrer ses opérations d’ici la fin de l’année et pourra déjà assurer le soutien de plus de 500 appareils. Elle disposera d’une présence mondiale qui lui permettra d’accompagner les opérateurs, actuels et nouveaux.

Alpha Component Solutions combine l’expertise opérationnelle d’Air France-KLM Engineering & Maintenance avec les capacités de soutien mondiales d’Airbus. Elle va ainsi pouvoir proposer une offre de soutien intégrée, avec une mise en commun de composants et de services qui permettra d’améliorer la disponibilité des pièces de rechange, de soutenir l’efficacité de la maintenance et de fournir un soutien sur mesure.

« Pour les exploitants d’A350, un accès fiable aux composants est essentiel pour maintenir la disponibilité de la flotte et les performances opérationnelles. Chez AFI KLM E&M, nous allions une expertise approfondie en matière de maintenance à une expérience opérationnelle directe acquise au sein des compagnies aériennes. En associant cette expertise aux capacités FHS d’Airbus, Alpha Component Solutions offrira aux clients un réseau d’assistance plus étendu et des solutions adaptées à leurs besoins opérationnels », résume Anne Brachet, vice-présidente exécutive d’AFI KLM E&M.