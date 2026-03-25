Vietnam Airlines va lancer dans les prochaines jours un appel d’offres pour louer 12 avions gros-porteurs en dry-lease afin de soutenir son plan opérationnel 2028-2030 et l’expansion de sa flotte.

La compagnie publique vietnamienne indique qu’elle cible l’A350-900 d’Airbus, et les 787-9 et 787-10 de Boeing, des types avions déjà présents dans sa flotte. Les livraisons sont prévues à partir de fin 2028 avec des baux attachés de 8 ans.

Vietnam Airlines prévoit de lancer son appel d’offres au début du mois d’avril.

Les agents principaux ou mandatés intéressés par la fourniture de ces appareils sont invités à soumettre des propositions détaillées au Bureau de développement de la flotte de la compagnie. Les propositions doivent inclure les spécifications des appareils, les quantités disponibles, un calendrier de livraison prévisionnel et des conditions de location indicatives.

La flotte d’avions long-courriers de Vietnam Airlines est aujourd’hui composée de 14 A350-900, 11 787-9 et de 6 787-10.