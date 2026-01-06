Starlux devient la onzième compagnie mondiale à opérer l’A350-1000. La compagnie taïwanaise a reçu son premier exemplaire de l’appareil le 6 janvier, qui rejoindra une flotte long-courrier déjà composée notamment de dix A350-900.

Elle attend désormais dix-sept autres exemplaires de l’appareil. Ils lui permettront d’étendre ses capacités et son réseau vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

L’appareil est aménagé en configuration quadriclasse de 350 places, avec quatre suites de première classe, quarante fauteuils de classe affaires, 36 de premium economy et 270 sièges de classe économique. Il augmente ainsi l’offre de 44 places par rapport à l’A350-900.

Starlux exploite une flotte reposant entièrement sur Airbus, composée de treize A321neo, six A330neo (auxquels s’ajoutent cinq appareils en commande), et dix A350-900. Elle est également cliente de l’A350F, dont elle attend son premier exemplaire en 2027.