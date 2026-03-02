Le ministère britannique de la Défense (MoD) vient d’attribuer à Leonardo UK ce 2 mars un contrat de 1 milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars) portant sur la fourniture de 23 hélicoptères AW149 de nouvelle génération dans le cadre du programme New Medium Helicopter (NMH).

La production, sera comme prévu, réalisée sur le site de Yeovil (Somerset), seul site de fabrication d’hélicoptères militaires au Royaume-Uni. Ce contrat garantit ainsi plus de 3 300 emplois directs à Yeovil et quelque 12 000 postes au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

Les AW149 remplaceront ainsi la flotte vieillissante de Puma HC2 de la Royal Air Force.

« Notre base industrielle au Royaume-Uni est essentielle à notre stratégie internationale et à notre compétitivité, aujourd’hui comme demain. Ce nouveau programme apportera des avantages considérables au pays : il préservera et développera les capacités de défense et de sécurité, l’expertise industrielle et technologique de pointe, les compétences professionnelles et les débouchés à l’exportation, tout en garantissant au Royaume-Uni de demeurer un acteur mondial crédible grâce à la préparation aux futurs projets de haute technologie dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de la sécurité et du spatial » a déclaré Roberto Cingolani, le PDG de Leonardo.

Le gouvernement britannique avait récemment indiqué que la décision d’attribution du contrat NMH sera prise dans le cadre de son Defence Investment Plan au printemps 2026, et non de manière séparée.

Pour rappel, Airbus Helicopters et Sikorsky avaient décidé d’abandonner leurs propositions respectives en 2024 (H175M et S-70M), jugeant que le contrat avait perdu de sa superbe en termes de nombre de machines concernées par rapport aux besoins originaux.