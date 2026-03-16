Depuis le 15 mars, les passagers de Lufthansa voyageant en Boeing 787-9 peuvent profiter de la quasi totalité de sa classe affaires. La compagnie a réalisé son premier vol avec 25 des 28 fauteuils qui la composent d’activés. Ce vol a relié Francfort à Toronto et a été assuré par l’appareil immatriculé D-APBM.

Les huit autres Dreamliner équipés du produit Allegris seront mis en service avec les fauteuils affaires certifiés entre le 16 et le 18 mars. Les réservations sont donc ouvertes pour ces fauteuils.

Lufthansa indique que les 787 voleront vers Austin, Rio de Janeiro, Bogotá, Le Cap, Shanghai, Hyderabad, et Hong Kong à l’ouverture de la saison été (le 29 mars), puis vers New York et Los Angeles à partir de juin et Delhi à partir de juillet.

Pour rappel, la compagnie avait connu des retards dans la certification des fauteuils de classe affaires de son produit Allegris sur Boeing 787, en raison de la complexité de la cabine (plusieurs configurations différentes de sièges doivent être certifiées séparément, sièges en duo, siège trône, siège avec espace supplémentaire, lit extra long, etc.) et des délais supplémentaires nécessaires à la FAA pour octroyer les certifications. Ainsi, depuis octobre, Lufthansa devait faire voler ses 787 avec une classe affaires quasiment à vide. Trois sièges restent encore à certifier, ce qui explique qu’ils ne soient toujours pas ouverts à la réservation.

Lufthansa exploite aujourd’hui neuf 787-9 et a déjà reçu son dixième appareil. Elle compte en exploiter 29 à la fin de l’année prochaine.