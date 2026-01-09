Etihad a décidé de relier le Luxembourg au Moyen-Orient. La compagnie a annoncé le lancement d’une ligne entre Abu Dhabi et Luxembourg à partir du 29 octobre prochain. Elle est la première à lancer une telle liaison sans escale.

La rotation sera assurée trois fois par semaine en Airbus A321LR. L’appareil propose une configuration triclasse, avec deux suites de première classe, quatorze fauteuils de classe affaires se transformant en lit horizontal et 144 sièges de classe économique.

Etihad a intégré son premier A321LR en juillet dernier. Elle exploite aujourd’hui une dizaine d’exemplaires de l’appareil et en attend encore vingt. Quatre des rotations hebdomadaires vers Paris seront par ailleurs prises en charge par ce type d’appareil à partir du 1er février.

« Nous sommes ravis d’annoncer cette route historique, rendue possible par le lancement de l’A321LR l’année dernière. Cet avion extraordinaire offre à nos clients une expérience véritablement premium tout en nous permettant de desservir des marchés qui pourraient autrement ne pas l’être. Pour la première fois, Luxembourg sera directement relié au Moyen-Orient », a commenté Antonoaldo Neves, le directeur général d’Etihad Airways.