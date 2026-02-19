La compagnie low-cost turque Pegasus Airlines a ouvert un nouveau centre de maintenance sur son hub d’Istanbul Sabiha Gökçen.

D’un montant initial d’environ 40 millions de dollars, cet investissement couvre la première phase d’un projet lancé en janvier 2025 et achevé en seulement un an. Cette phase comprend deux hangars de maintenance pouvant accueillir simultanément jusqu’à cinq avions monocouloirs en maintenance en base ou en ligne, ainsi qu’un hangar dédié à la peinture.

Une deuxième phase doit entrer en service au dernier trimestre 2026, avec un nouveau hangar de maintenance en base pouvant accueillir cinq monocouloirs supplémentaires. Une troisième phase, attendue d’ici quatre à cinq ans, prévoit l’extension de ce dernier hangar pour porter sa capacité à dix monocouloirs simultanément.

Ce centre est destiné en priorité à la flotte croissante de Pegasus, qui comprend très majoritairement des monocouloirs des familles A320/A320neo d’Airbus (115 appareils), ainsi que 9 Boeing 737-800.