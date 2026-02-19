L’année 2025 a été particulière pour le groupe ADP, avec un changement de direction et une nouvelle dynamique. Pour autant, le groupe a tenu son cap et atteint ses objectifs. Il a enregistré un chiffre d’affaires en croissance de 8,9 % à 6,7 milliards d’euros, porté par la croissance du trafic international à Paris, la performance de ses activités internationales et de ses services (Extime).

L’EBITDA a connu une forte progression de 12,3 % à 2,32 milliards d’euros, tirant le résultat net à 382 millions d’euros (+ 11,7 %). Le groupe ADP rappelle que ses aéroports ont vu passer 379 millions de passagers (+ 4,2 %), dont 107 millions à Paris (+ 3,4 %).

En ce qui concerne les seuls aéroports parisiens, le chiffre d’affaires a été de 2,2 milliards d’euros, résultant en un EBITDA de 572 millions d’euros et un résultat net de 132 millions d’euros.

Sur le plan organisationnel et opérationnel, l’année 2025 a été particulièrement riche. Elle a débuté avec la nomination de Philippe Pascal comme président-directeur général, qui a entraîné un remaniement de l’équipe de direction. Elle a par la suite été marquée par différentes initiatives comme le lancement de la concertation pour l’évolution de l’aéroport Paris-CDG, la mise en place du projet « Connect France » en partenariat avec Air France, ou encore la simplification du parcours passager et de la toponymie à CDG.

Cette année a également vu la conclusion du plan d’amélioration Pioneer 2025, qui a atteint presque tous ses objectifs, à l’exception notable de celui de proposer une facilitation biométrique à 50 % des passagers internationaux (qui repose principalement sur le déploiement des sas Parafe).

Pour 2026, le groupe ADP attend une hausse de 1,5 % à 2,5 %, avec une confirmation des évolutions constatées depuis la fin de la crise sanitaire, à savoir la perte de vitesse du marché intérieur en France et une croissance sur le réseau international. L’EBITDA devrait connaître une progression modérée et tirée par TAV Airports, pour se maintenir au-dessus de 2,35 milliards d’euros. En revanche, le groupe ne renonce pas à ses investissements. Ils devraient atteindre 1,45 milliard d’euros, dont un milliard d’euros pour ADP SA, le reste concernant notamment l’amélioration des aéroports d’Almaty et Tbilissi.