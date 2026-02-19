A l’occasion de la visite d’une délégation officielle du Vietnam aux Etats-Unis, Boeing a révélé deux importants contrats avec des compagnies vietnamiennes le 19 février. Le premier voit la finalisation par Vietnam Airlines d’une commande de cinquante 737-8, qui marque la première commande de la compagnie pour des monocouloirs de Boeing. Le second consiste en un engagement de Sun PhuQuoc Airways pour jusqu’à quarante 787.

Annoncés dès 2023, les appareils destinés à Vietnam Airlines avaient déjà été inscrits au carnet de commandes de Boeing mais sans que la compagnie soit identifiée comme cliente. Il s’agit d’une belle victoire pour Boeing. Si Vietnam Airlines était déjà cliente du Dreamliner, sa flotte moyen-courrier repose entièrement sur Airbus. Or la compagnie s’attend à ce que le trafic double d’ici dix ans au Vietnam et a besoin de capacité supplémentaire pour répondre à la demande.

Sun PhuQuoc Airways a quant à elle décidé de lancer ses opérations long-courrier avec le Dreamliner. Ses appareils, d’une valeur estimée à 22,5 milliards de dollars, figuraient eux aussi sur le carnet de commandes de Boeing sans que la compagnie cliente ait été identifiée. Boeing précise qu’il s’agit de la plus importante commande de Dreamliner de l’histoire au Vietnam mais aussi de la première commande directe de la jeune compagnie, qui a démarré ses opérations en novembre dernier.

Avec ces 787-9, elle se dote des moyens de desservir les Etats-Unis, l’Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, République tchèque), mais vise également le Moyen-Orient, le Japon et l’Australie. « Il s’agit de l’appareil le plus adapté pour concrétiser notre vision : faire connaître Phu Quoc au monde entier et faire découvrir le monde à Phu Quoc », commente Dang Minh Truong, président du groupe Sun.

En attendant ses Dreamliner, elle va continuer de développer son réseau moyen-courrier vers Taïwan, la Corée du Sud, la Thaïlande, Singapour, Hong-Kong et l’Inde. Elle s’appuie pour cela sur une flotte aujourd’hui composée de dix Airbus de la famille A320 – deux A320neo, six A321neo et deux A321ceo.