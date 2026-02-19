Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a réceptionné à Amsterdam son premier moteur de rechange LEAP-1B fourni par CFM International.

Cette livraison intervient dans le cadre de l’accord signé l’année dernière, qui porte sur l’achat de jusqu’à dix moteurs LEAP-1A et LEAP-1B auprès du motoriste franco-américain.

Ce moteur vient alimenter un pool de rechanges destiné à soutenir les opérations de maintenance des flottes de Boeing 737 MAX réalisées par la division MRO d’Air France-KLM. Il permettra ainsi des échanges standard rapides lors des visites en atelier afin de limiter l’immobilisation des appareils.

AFI KLM E&M est l’un des prestataires « Premier MRO » de CFM International pour les LEAP‑1A et LEAP‑1B (visites en quick-turn, restauration de performances, support sur aile).

« L’arrivée de notre premier moteur LEAP-1B de rechange représente une étape stratégique pour AFI KLM E&M et nos compagnies aériennes partenaires. Cet investissement renforce non seulement notre engagement en faveur de l’excellence opérationnelle, mais garantit également que nous pouvons fournir un support plus rapide et plus fiable lorsque nos clients en ont le plus besoin », a expliqué Jean-Louis Forest, Senior Vice President Engines Product chez AFI KLM E&M.