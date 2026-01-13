Delta Air Lines se convertit au Dreamliner. La compagnie américaine a passé sa première commande auprès de Boeing pour ce type d’appareil le 13 janvier, choisissant d’acquérir trente 787-10 et assurant des options sur autant d’appareils supplémentaires. Les livraisons doivent débuter en 2031.

Elle compte les utiliser à la fois pour sa croissance sur le long-courrier, sur les routes très fréquentées vers l’Europe et l’Amérique du Sud principalement, et pour moderniser sa flotte. Elle précise que les appareils seront équipés de moteurs GEnx de GE Aerospace et qu’elle a également conclu un accord avec le motoriste pour leur maintenance.

Cet accord porte le nombre d’appareils destinés à Delta Air Lines dans le carnet de commandes de Boeing à 130, ces trente 787 et la centaine de 737-10 qu’elle a également récemment acquis.

L’annonce de l’acquisition de 787 intervient alors que le groupe a présenté ses résultats pour 2025. Il a enregistré un chiffre d’affaires de 58,3 milliards de dollars (données ajustées), en hausse de 2,3 %, et une marge opérationnelle de 10 %, avec des résultats stables au quatrième trimestre malgré l’impact du shutdown américain. Sur l’année, il a réceptionné 38 appareils et a transporté plus de 200 millions de passagers.