Alors qu’Alaska Airlines accueille son premier 787-9 à ses couleurs, la compagnie a également signé sa plus importante commande auprès de Boeing. Elle s’est engagée pour 105 737-10, assurant des options sur 35 appareils supplémentaires, et a converti les options qu’elle détenait sur cinq 787. Les deux événements seront célébrés le 7 janvier à Seattle.

Les 737-10 seront affectés aux routes intérieures à haute densité d’Alaska Airlines et lui permettront également de renouveler une partie de sa flotte. La compagnie souligne qu’elle a la possibilité d’opter pour une autre version de l’appareil, si ses besoins évoluent. Elle détient désormais un carnet de commande de 174 737 MAX auprès de Boeing, tandis qu’elle compte déjà 94 de ces appareils en service, dans leur version -8 et -9.

Les 787 proviennent de l’exercice d’options que le groupe détenait d’une précédente commande et portent à douze le nombre d’appareils qu’il attend désormais. Cinq Dreamliner sont déjà en service, mais auprès d’Hawaiian Airlines. Ces appareils, comme le premier qu’Alaska Airlines intègre sous ses propres couleurs, sont dans leur version -9, mais les cinq qui viennent d’être convertis devraient être livrés dans leur version -10. Ils permettront de développer le réseau long-courrier de la compagnie de Seattle vers l’Europe et l’Asie. Son objectif est de compter une douzaine de destinations d’ici 2030.

Alaska Airlines précise que toutes les livraisons, options comprises, sont prévues jusqu’en 2035.

La commande s’inscrit dans le cadre du plan de croissance du groupe, Alaska Accelerate. La flotte, qui compte aujourd’hui 413 appareils, devrait s’étoffer à 475 appareils en 2030 puis 550 appareils en 2035.