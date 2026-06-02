Alors qu’Air Caraïbes vient de fêter ses 25 ans d’existence, la compagnie a un autre sujet de célébration. Elle a en effet franchi le cap symbolique des 30 millions de passagers transportés.

Née en 2000 de la fusion de quatre compagnies régionales antillaise sous l’impulsion de Jean-Paul Dubreuil, Air Caraïbes s’est peu à peu développée au-delà des territoires antillais mais en conservant toujours son ancrage. Elle dessert aujourd’hui neuf destinations au départ de Paris (Orly) avec jusqu’à 120 vols hebdomadaires, tandis qu’elle comptabilise près de 190 vols hebdomadaires sur son réseau régional. Elle s’appuie pour cela sur une flotte de treize appareils – sept Airbus A350, deux A330-300 et quatre ATR 72-600.

« Mon père n’avait très certainement pas imaginé en développant cette petite compagnie régionale aux Antilles qu’elle grandirait si vite et franchirait l’Atlantique simplement quelques années plus tard », affirme Paul-Henri Dubreuil, président du groupe Dubreuil et d’Air Caraïbes. « Peu de gens croyaient alors en ce projet un peu fou. 25 ans après, la marque Air Caraïbes est devenue incontournable dans le paysage du transport aérien français. »