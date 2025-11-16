Air Algérie a pris livraison de son premier Airbus A330neo le 12 novembre à Toulouse, lançant ainsi le processus de renouvellement et de développement de sa flotte long-courrier.

L’appareil a ensuite rejoint l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger ou une cérémonie d’accueil était organisée, en présence du PDG de la compagnie Hamza Benhamouda et du ministre de l’Intérieur et des Transports. Il a été déployé vers Montréal le 15 novembre pour sa première rotation commerciale.

Cette livraison s’inscrit dans le cadre d’une commande de huit A330-900, avec trois autres exemplaires livrables d’ici la fin de l’année, les quatre appareils restants étant attendus l’année prochaine. Le contrat représente un investissement de plus d’un milliard de dollars.

Pour rappel, la compagnie nationale algérienne avait transformé sa commande de deux Airbus A350-1000 au début de l’année pour la convertir en trois A330-900 supplémentaires, notamment pour des raisons de flexibilité opérationnelle et pour maîtriser ses coûts.

Air Algérie a choisi d’aménager ses A330neo avec une cabine triclasse de 308 sièges : 18 sièges full flat en classe Affaires, 24 en Premium Économie et 266 en classe économique. La compagnie algérienne prévoit notamment de desservir Guangzhou (Chine) avec ses nouveaux gros-porteurs.

Air Algérie aligne également 6 A330-200, des appareils qui seront progressivement remplacés par ses A330-900.