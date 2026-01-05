L’Espagne a signé un contrat avec la Turquie pour l’acquisition de 30 avions d’entraînement avancé Hürjet de Turkish Aerospace Industries (TAI) destinés à l’armée de l’air espagnole, afin de remplacer la flotte vieillissante de Northrop F‑5 utilisée pour la formation avancée des pilotes de chasse dans le cadre du programme ITS-C (Integrated Training System – Combat).

L’accord, estimé à entre 2,4 et 2,6 milliards d’euros selon plusieurs sources, couvre les appareils, les systèmes d’entraînement associés, l’infrastructure et le soutien logistique.

Les premières livraisons sont attendues à partir de 2028, avant l’entrée en service opérationnel progressive dans la prochaine décennie. Le programme prévoit une coopération industrielle avec Airbus Defence and Space, chargé notamment de l’adaptation de certains systèmes et de la mise en place d’une architecture de formation complète en Espagne.

L’Espagne cherchait à remplacer les anciens Northrop F-5M (livrés à partir de 1971, modernisés à partir de 1989) de l’Ejército del Aire y del Espacio par entre 24 et 30 nouveaux appareils, le Hürjet se positionnant assez logiquement face au T-7A Red Hawk de Boeing/Saab et au M-346 de Leonardo.

Ce contrat fait de Madrid le premier client export du Hürjet pour l’entraînement avancé et le rôle d’attaque légère.

Le Hürjet de TAI avait effectué son premier vol en avril 2023. Il est motorisé par un turboréacteur F404-GE-102 de GE Aerospace et affiche une vitesse maximale de Mach 1.4. L’avion d’entraînement a été déjà été commandé par l’armée de l’air turque à une quarantaine d’exemplaires, avec une mise en service prévue cette année.