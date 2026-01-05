AVIS D’APPEL À CANDIDATURE

OBJET : Attribution de surfaces d’aires avions « Aire India » et « Aire Zoulou 2 »

Dans le cadre du plan stratégique du Groupe ADP, l’aéroport de Paris-Le Bourget s’inscrit dans une démarche volontariste de décarbonation des opérations d’assistance au sol et de promotion du biocarburant aéronautique (SAF) en vue de faire de la plateforme de Paris- Le Bourget l’aéroport de référence en matière environnementale.

Dans ce contexte, le Groupe ADP souhaite attribuer des aires pour accueillir des avions au départ ou aux arrivées à des opérateurs en capacité de les exploiter selon les meilleurs standards environnementaux.

Deux lots constitués d’une aire de stationnement avion, sont concernés par la consultation :

Lot 1 : Aire India

1 surface d’aire de stationnement avions d’environ 15 000 m², limitée aux avions de code D (envergure maximum de 52 m)

Lot 2 : Aire Zoulou 2

1 surface d’aire de stationnement avions d’environ 5 500 m², limitée aux avions de code C (envergure maximum de 36 m)

La société Aéroports de Paris SA a décidé de désigner un attributaire par aire à l’issue d’une mise en concurrence selon la procédure décrite dans le règlement de consultation qui sera transmis aux candidats. A l’issue de la procédure, un bail par lot sera accordé au(x) candidat(s) retenu(s) afin de lui/leur permettre d’exercer son/leur activité de :

Stationnement avions,

Les opérations d’assistance en escale, dont l’embarquement/débarquement de passagers et bagages et l’avitaillement aéronef.

Chaque bail prévoira une durée d’exploitation d’un (1) an reconductible tacitement pour une durée maximale de cinq (5) ans et prendra effet au plus tôt le 1er juillet 2026, et se terminera au plus tard le 30 juin 2031.

Les candidats à la consultation sont invités à manifester leur intérêt pour un ou deux des lots par messagerie électronique à l’adresse laurent.kaddouch@adp.fr ou cassandre.cheniez@adp.fr, au plus tard le 01 février à 12h, afin de recevoir le règlement précisant les modalités de candidature à la consultation.

La période de consultation se décompose comme suit :