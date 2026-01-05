Aux tous derniers jours de 2025, le conseil d’administration d’Air China a lui aussi approuvé l’acquisition de nouveaux Airbus A320neo. Sous réserve de l’approbation des actionnaires et de l’Etat, la compagnie chinoise va commander une soixantaine d’exemplaires de l’appareil.

Elle souligne que ceux-ci ont une valeur estimée à 9,52 milliards de dollars – mais d’importantes réductions seront appliquées, comme régulièrement.

Les livraisons interviendront entre 2028 et 2032. Une partie d’entre elle sera calée sur le calendrier de retrait d’appareils plus anciens actuellement en service. Mais les A320neo permettront également d’augmenter les capacités de la compagnie, pour répondre à la demande.

Air China est la dernière de plusieurs entités chinoises à s’être engagée pour la famille A320neo au cours de la dernière semaine de décembre. Avec elles, la chaîne d’assemblage Airbus à Tianjin peut ainsi se préparer à produire près de 150 appareils supplémentaires.