Selon les informations de la chaîne américaine CNBC et de l’agence Reuters, Castlelake pourrait être intéressé par une reprise de Spirit Airlines. Le fonds d’investissements aurait entamé des négociations en ce sens.

Spirit Airlines se trouve encore sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Elle s’y est placée pour la deuxième fois en moins d’un an à la fin du mois d’août dernier et s’attache depuis à assainir ses finances, notamment en réduisant la voilure. Elle a déjà restitué une partie importante de sa flotte à son lessor AerCap et prévoit de réduire sa flotte de moitié, tandis qu’elle a également quitté plusieurs aéroports, libéré des créneaux dans d’autres, et réduit ses effectifs.

Elle a toutefois jusqu’à présent gardé le soutien de ses créanciers, qui ont consenti une aide de 100 millions de dollars en décembre.

Spirit Airlines a été mise en difficulté par un environnement difficile pour les low-cost sur le marché américain, marqué par une surcapacité, une demande pas aussi solide que prévue et la concurrence des majors.