Safran Aero Boosters a inauguré une nouvelle usine de production d’aubes de compresseur le 3 juin à Marchin, près de Liège (Belgique). Baptisé Safran Blades, cette installation ultramoderne est spécialisée dans la fabrication d’aubes de compresseur en titane. Cet investissement de 108 millions d’euros vient renforcer l’expertise industrielle de Safran Aero Boosters dans les compresseurs basse pression.

La nouvelle entreprise a été créée en partenariat avec les pouvoirs publics wallons et fédéraux belges, Wallonie Entreprendre (28%), et la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (16%), tous deux actionnaires aux côtés de Safran Aero Boosters (56 %). Elle permettra de renforcer la souveraineté de la chaîne d’approvisionnement de Safran tout en participant à la réindustrialisation wallonne.

Safran Blades occupe un site de de 10 000 m² construit sur l’ancienne friche industrielle d’ArcelorMittal. Cette installation produira 700 000 aubes en titane par an à horizon 2026, notamment pour les moteurs LEAP de CFM International (famille A320neo d’Airbus et 737 MAX de Boeing) et pour les GEnx de GE Aerospace (Boeing 787). Elle emploiera à terme 150 personnes hautement qualifiées.

« Aujourd’hui, avec Safran Blades, nous faisons plus qu’inaugurer une usine. Nous prenons une longueur d’avance, à la fois sur le plan technologique, industriel et environnemental. Nous affirmons notre volonté de maîtriser nos chaînes de valeur, tout en construisant, avec nos partenaires belges, une Europe de l’industrie aéronautique plus forte, plus innovante et plus durable » a déclaré Olivier Andriès, le Directeur Général de Safran.

Safran précise que son nouvel outil de production est complètement digitalisé avec des moyens industriels sur mesure et des procédés brevetés permettant une production à grande échelle avec une précision de fabrication inégalée réduisant ainsi les marges d’erreur.