Le gouvernement britannique a donné son feu vert au projet de modification de la piste nord de l’aéroport de Gatwick. Il permet ainsi à la plateforme de se doter d’une seconde piste fonctionnelle au quotidien, ce qui permettrait à la plateforme de bénéficier d’une capacité annuelle de 80 millions de passagers (il en accueille 43 millions aujourd’hui).

L’aéroport de Gatwick compte déjà une seconde piste, située au nord de la piste principale (08R/26L), mais elle n’est utilisée au quotidien que comme aire de roulage. Bien que plus courte, il arrive qu’elle soit utilisée comme piste de décollage et d’atterrissage lorsque la piste principale est fermée, par exemple pour maintenance.

Le projet, d’un coût estimé à 2,2 milliards de livres, prévoit de déplacer son axe central de 12 mètres vers le nord, afin de respecter les standards de sécurité liés à l’utilisation de doubles pistes. Il comporte également des modifications des voies de circulation, ainsi qu’une extension des terminaux et d’autres installations annexes pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de passagers dans les meilleures conditions. Il est assorti de mesures de compensation environnementales et de réduction des nuisances sonores pour les riverains.

La piste accueillerait principalement des monocouloirs opérant des vols moyen-courrier. Elle pourrait être opérationnelle dès la fin de la décennie.

L’ordonnance d’autorisation a été rendue le 21 septembre, après une demande soumise à l’inspection de l’urbanisme en juillet 2023.