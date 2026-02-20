Aviation Capital Group (ACG) a signé des accords définitifs avec le loueur Avolon pour acquérir un portefeuille de 24 avions commerciaux.

L’ensemble comprend 18 monocouloirs, dont 12 appareils de nouvelle génération, et 6 gros-porteurs, tous de nouvelle génération.

Au 1er février 2026, l’âge moyen de ces appareils était d’environ 4,5 ans, pour une durée résiduelle moyenne de location de 8,9 ans.

Les avions sont loués à 17 compagnies aériennes dans 16 pays, dont 4 nouveaux clients pour ACG.

Cette opération fait suite à l’acquisition en 2025 par ACG d’un portefeuille distinct de 19 avions auprès d’Avolon.