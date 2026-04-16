A seulement quelques jours de l’ouverture du salon AERO Friedrichshafen, NYCO, le spécialiste français des lubrifiants aéronautiques annonce la qualification de sa graisse NYCO GREASE® GN 3058 pour une utilisation sur les roues BERINGER. Cette graisse déjà reconnue et utilisée dans diverses applications exigeantes, à base de complexe de lithium, peut désormais être utilisée dans le cadre de multiples opérations de graissage, telles que le montage des roues principales, le remplacement des pneumatiques et le remplacement des roulements de roue.

NYCO précise que cette nouvelle qualification vient renforcer son engagement à fournir des solutions de lubrification fiables et innovantes pour le marché de l’aviation générale, en aidant les opérateurs à simplifier leurs opérations et à adopter un produit unique répondant à de multiples applications.

Selon BERINGER, la graisse NYCO GREASE® GN 3058 a été validée avec succès en démontrant des performances exceptionnelles sur les roulements en termes de résistance à l’usure et de durabilité. Elle offre également une excellente protection contre la rouille et la corrosion en conditions d’utilisation.

« Nous remercions BERINGER pour sa confiance en notre produit et sa qualification sur ses roues, largement reconnues. Cela nous permet de progresser dans notre projet – une seule graisse pour toutes les applications – sur le marché de l’aviation générale. Nous apprécions également notre partenariat avec Kristal Aero, l’un de nos distributeurs agréés en Europe, qui favorise la collaboration entre les constructeurs français » a déclaré Grégoire Duteil, directeur des ventes et du marketing Aviation civile chez NYCO.

NYCO GREASE® GN 3058 est homologuée selon la norme SAE AMS-3058.