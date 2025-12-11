AirBorneo, la nouvelle compagnie détenue par l’État de Sarawak (Malaisie), commencera ses opérations le 1er janvier 2026, en reprenant les services aériens ruraux (RAS) actuellement assurés par MASwings à Sarawak, au Sabah et à Labuan.

Le transporteur vient de lancer son site Internet et son centre d’appels afin de commercialiser ses vols.

Selon le ministre des Transports de l’État, un ATR 72-500 et un Twin Otter porteront dès le mois prochain les couleurs d’AirBorneo.​ Le démarrage se fera sur des lignes existantes, sans rupture de service pour les communautés desservies.

Le Premier ministre de Sarawak, Abang Johari Tun Openg, a indiqué qu’AirBorneo commencera par ailleurs utiliser des avions à réaction à partir de juillet 2026, dans le cadre d’un plan visant à renforcer la connectivité régionale, mais n’en a pas précisé le type.

AirBorneo s’intéresse aux avions moyen-courriers pour desservir des destinations plus lointaines depuis l’aéroport international de Kuching. AirBorneo ambitionne en effet de desservir les principales capitales d’Asie du Sud-Est, en particulier Singapour, mais également Hong Kong et le Japon.

Pour rappel, AirBorneo est officiellement née le 12 février, date de la signature de l’accord de cession‑acquisition de MASwings par le gouvernement du Sarawak auprès de Malaysia Aviation Group (MAG). La nouvelle compagnie s’intéresse particulièrement à l’A220 d’Airbus.