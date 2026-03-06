StandardAero a conclu un General Terms Agreement (GTA) avec le loueur saoudien AviLease portant sur les services de maintenance, réparation et révision (MRO) des moteurs LEAP-1A (famille A320neo), LEAP-1B (famille 737 MAX) et CFM56-7B (famille 737 NG) de CFM International qui équipent ses appareils en leasing. Le nombre de moteurs concernés n’a pas été précisé.

Les moteurs LEAP-1A et LEAP-1B seront pris en charge par le site de StandardAero à San Antonio (Texas).

Pour le CFM56-7B, StandardAero s’appuiera sur les capacités de son centre de Winnipeg (Canada) ainsi que sur une deuxième ligne de maintenance ouverte sur l’aéroport international de Dallas/Fort Worth (Texas).

Fondé en 2022 et détenue par le fonds souverain PIF, AviLease dispose d’un portefeuille de plus de 200 appareils (en pleine propriété ou en gestion).