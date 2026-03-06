AJW Group a conclu un accord de support de type « power-by-the-hour » pour deux Airbus A330 opérés par ASL Airlines Ireland, filiale d’ASL Aviation Holdings.

Le contrat porte sur un support « airframe only » et prévoit des services techniques et d’ingénierie fournis sur une base « time and materials », afin d’ajuster les coûts au plus près de l’utilisation réelle des appareils.

Cet accord relance un partenariat ancien entre les deux groupes, AJW ayant déjà assuré le support de douze Boeing 737 Classic d’ASL.

Il est entré en vigueur au début de l’année et a été conclu pour une durée initiale de quatre ans. AJW assure le soutien opérationnel des deux A330, incluant l’ingénierie de maintenance et l’appui technique nécessaires au maintien de la disponibilité de la flotte.

Ces deux appareils, des A330-300P2F, opèrent sous les couleurs de Saudia et de DHL.