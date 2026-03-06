Lufthansa Technik a annoncé avoir achevé la révision de son 1 000e moteur GTF de Pratt & Whitney. Cette étape a été franchie grâce à ses différents sites MRO implantés en Pologne, en Allemagne, en Amérique du Nord et en Chine, dans le cadre de la coopération avec Pratt & Whitney, filiale de RTX.

« Ce cap des 1 000 moteurs témoigne de la solidité de notre partenariat avec Pratt & Whitney et prouve l’efficacité de notre approche collaborative en réseau », a déclaré Derrick Siebert, vice-président des services moteurs chez Lufthansa Technik.

Au cœur du dispositif, EME Aero à Jasionka, près de Rzeszów (Pologne), coentreprise entre Lufthansa Technik et MTU Aero Engines, traite l’ensemble des variantes GTF équipant les Airbus A320neo, A220 et Embraer E‑Jet E2, depuis les visites en « quick turn » jusqu’aux révisions complètes. L’entreprise, qui dispose de deux bancs d’essai et emploie plus de 1 200 personnes, vise plus de 500 visites en atelier par an à l’horizon 2028.

Lufthansa Technik AERO Alzey (LTAA) s’est pour sa part spécialisé depuis 2018 dans le PW1500G de l’A220 et a récemment accueilli son 300e moteur GTF. Pour absorber la montée en cadence, LTAA s’est doté d’un nouveau centre logistique de 10 000 m².

Le programme de maintenance du GTF de Lufthansa Technik a quant à lui démarré dans son centre de Hambourg, où environ 200 moteurs ont été révisés en sept ans avant le transfert progressif vers les sites partenaires à partir de mi‑2024. Le dispositif est complété par des services moteurs mobiles basés à Francfort, Montréal, Tulsa et Shenzhen, destinés à réduire les immobilisations en intervenant au plus près des opérateurs.