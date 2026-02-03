GE Aerospace prévoit d’investir 300 millions de dollars pour renforcer les capacités de réparation de moteurs de son site de Singapour, situé à Seletar Aerospace Park.

Cette enveloppe s’inscrit dans un programme mondial pluriannuel d’environ 1 milliard de dollars consacré à la montée en puissance des activités de maintenance, réparation et révision (MRO) du motoriste américain.

L’investissement à Singapour financera notamment de nouvelles capacités de réparation de modules pour les turbines haute pression des LEAP-1A/1B de CFM International et un Centre d’excellence en intelligence artificielle pour développer ses services MRO et d’assistance en vol grâce à un écosystème de données, l’inspection numérique automatisée et des solutions de maintenance prédictive.

Soutenu par le Conseil de développement économique de Singapour (EDB), cet investissement transformera les opérations de réparation de moteurs, permettant des délais d’exécution plus courts, une connectivité améliorée et une expérience client plus fluide.

Pour rappel, GE Aerospace est aussi présent en Malaisie, où il exploite à Subang son principal site de révision moteurs en Asie.