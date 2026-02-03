Airbus Helicopters a inauguré le 2 février son nouveau hub logistique régional à Singapour, une étape majeure pour son réseau de soutien et de services en Asie-Pacifique.

D’une superficie de près de 2 000 m², l’installation comprend quatre quais de chargement et abrite plus de 20 000 références de pièces détachées neuves, ainsi que des pièces réparables/réparées pour l’activité MRO.

Le hub a démarré avec un stock initial évalué à 10 millions d’euros, appelé à doubler à mesure de la montée en puissance.

Ce nouveau centre d’excellence vise à optimiser la chaîne d’approvisionnement de l’hélicoptériste européen dans la région. Airbus Helicopters dispose également des centres de distribution de pièces détachées à Hong Kong et à Perth (Australie).

Ensemble, ces sites soutiennent 12 centres clients dotés d’équipes dédiées au soutien matériel et logistique, gérant les pièces détachées, les réparations, les machines immobilisés (AOG) et les programmes HCare.