Boeing et Air Cambodia ont dévoilé la plus importante commande d’avions commerciaux jamais passée par une compagnie au Cambodge, une commande portant sur jusqu’à 20 monocouloirs 737-8.

Cet accord a été dévoilé au Salon aéronautique de Singapour le 3 août. Il s’agit du premier achat d’avions Boeing par la compagnie aérienne cambodgienne.

Boeing a précisé qu’Air Cambodia avait finalisé sa commande ferme de 10 Boeing 737-8 ainsi qu’une option pour 10 exemplaires supplémentaires en décembre 2025. Cette commande n’était cependant pas répertoriée auparavant sur le site web de Boeing consacré aux commandes et aux livraisons.

Air Cambodia exploite actuellement une flotte composée de 3 monocouloirs Airbus et de quatre ATR 72 (dont 3 -600) sur des lignes intérieures et internationales vers le Vietnam, l’Inde, la Thaïlande, la Chine, le Japon et Hong Kong.

Selon les prévisions de Boeing, les compagnies aériennes d’Asie du Sud-Est auront besoin de près de 5 000 nouveaux avions commerciaux au cours des vingt prochaines années, les avions monocouloirs représentant plus de 80 % des livraisons.