Embraer et Adani Defence & Aerospace, filiale du conglomérat indien Adani Group, ont signé le 27 janvier un protocole d’accord (MoU) visant à développer un écosystème intégré de transport aérien régional en Inde. Le partenariat envisagé porte sur la fabrication d’avions, le développement de la chaîne d’approvisionnement, les services après-vente (MRO) et la formation de pilotes.

Les deux partenaires prévoient même d’établir une ligne d’assemblage en Inde, suivie d’une augmentation progressive du taux d’indigénisation, en soutien au programme indien Regional Transport Aircraft (RTA)…