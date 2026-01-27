GE Aerospace a annoncé avoir franchi une nouvelle étape dans le développement de la propulsion hybride-électrique, en démontrant le transfert, l’extraction et l’injection de puissance sur un turboréacteur civil à double flux. Les essais ont été menés au sol l’année dernière à Peebles (Ohio) sur un moteur Passport modifié.

Ils s’inscrivent dans le projet Turbofan Engine Power Extraction Demonstration de la NASA, lui‑même rattaché au programme de recherche Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC).

Le démonstrateur intègre moteurs-générateurs électriques au sein du turboréacteur, permettant d’extraire de l’énergie électrique ou de l’injecter pour assister le moteur suivant les phases de vol. Selon GE Aerospace, l’architecture hybride‑électrique visée, dimensionnée pour des avions monocouloirs, est conçue pour fonctionner avec ou sans systèmes de stockage d’énergie comme des batteries…