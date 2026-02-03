La toute jeune compagnie aérienne AirBorneo a commandé huit avions ATR de dernière génération pour moderniser la flotte des services aériens ruraux (Rural Air Services, RAS) en Malaisie. L’accord, dévoilé à l’occasion du 10e salon aéronautique de Singapour, consiste en cinq ATR 72-600 et trois ATR 42-600, assortis de droits d’achat pour quatre appareils supplémentaires. Les livraisons sont prévues entre 2027 et 2029.

ATR précise que cette commande a été finalisée fin 2025, juste avant le lancement des vols d’AirBorneo le 1er janvier. Pour rappel, la nouvelle compagnie détenue par l’État de Sarawak a repris les services aériens ruraux qui étaient assurés par MASwings à Sarawak, au Sabah et à Labuan. La compagnie exploite actuellement 8 ATR 72-500 et 6 DHC-6-400 Twin Otter, tous hérités de MASwings.

« Ce partenariat avec ATR marque une étape majeure dans l’engagement d’AirBorneo à fournir des services aériens fiables, sûrs et modernes aux communautés que nous desservons », a déclaré Megat Ardian, le PDG d’AirBorneo. « Notre nouvelle flotte d’ATR -600 renforcera considérablement le réseau Rural Air Services en offrant plus de confort, une efficacité accrue et les capacités opérationnelles requises pour assurer la connectivité régionale en Malaisie orientale. L’ATR a toujours démontré qu’il était l’appareil le plus adapté à notre environnement opérationnel, et la mise à niveau vers la série -600 nous permet de poursuivre notre mission de connectivité essentielle tout en préparant la croissance à long terme d’AirBorneo. »

L’introduction des ATR 42-600 et ATR 72-600 offrira par ailleurs à AirBorneo une flexibilité accrue pour ajuster les capacités en fonction des profils de routes tout en bénéficiant de la forte compatibilité de la famille ATR. Les droits d’achat permettront quant à eux d’accompagner la croissance de la compagnie au-delà du réseau de RAS, notamment dans le cadre d’une possible expansion régionale au sein de l’initiative de coopération sous‑régionale Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP‑EAGA).

Pour rappel, AirBorneo s’intéresse aussi aux avions moyen-courriers pour desservir des destinations plus lointaines depuis l’aéroport international de Kuching. AirBorneo ambitionne en effet de desservir les principales capitales d’Asie du Sud-Est, en particulier Singapour, mais également Hong Kong et le Japon.