ST Engineering a annoncé la mise en service d’un centre MRO intégré cellules et nacelles au sein de ses installations de Singapour.

Opéré par sa division Commercial Aerospace, ce site regroupe pour la première fois dans le réseau du groupe les capacités MRO cellules et nacelles sous un même toit.

Selon ST Engineering, cette organisation vise à réduire la complexité opérationnelle des opérateurs et à raccourcir les temps d’immobilisation, en s’appuyant sur des outillages avancés et des processus approuvés par les OEM pour les maintenances planifiées et non planifiées.

La société singapourienne rappelle qu’elle dispose aussi d’installations dédiées aux nacelles à Stockholm, Baltimore, Melbourne et Xiamen, appuyées par plus de 10 centres de service supplémentaires à travers le monde.

Ses programmes de MRO de nacelles sont certifiés par de nombreuses autorités aéronautiques et approuvés par les principaux constructeurs aéronautiques tels que Boeing, Airbus, Safran et Collins Aerospace, ce qui lui permet de proposer des réparations conformes aux spécifications des constructeurs à une clientèle internationale.