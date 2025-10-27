La compagnie low-cost omanaise SalamAir a signé un protocole d’accord de dix ans avec Mach Aerospace International (MAI) le 23 octobre pour établir le tout premier atelier de maintenance de roues et freins pour avions commerciaux dans le Sultanat d’Oman.

Cet accord prévoit que SalamAir fournira à la société de maintenance dubaïote un ensemble complet d’outils spécialisés pour la maintenance des roues et freins, MAI supervisant pour sa part la création et l’exploitation de la nouvelle installation au sein de l’aéroport international de Mascate.​

Le nouvel atelier MRO assurera la réparation et l’entretien des roues et freins pour la flotte grandissante de SalamAir (15 monocouloirs Airbus aujourd’hui), mais également pour d’autres compagnies aériennes locales et régionales.

« Cet accord représente une étape stratégique dans la démarche d’Oman vers la construction d’une économie diversifiée et fondée sur la connaissance, ainsi que d’un secteur aéronautique compétitif à l’échelle mondiale. En ancrant nos capacités de maintenance de pointe au sein du Sultanat, nous favorisons l’autosuffisance dans les services aéronautiques essentiels et garantissons le maintien de l’expertise technique, de l’innovation et de la valeur économique à l’intérieur de nos frontières » a expliqué Mohammed Abdullah Al Khonji, le président de SalamAir.

Cet investissement permettra ainsi de renforcer l’autonomie technique omanaise, d’accélérer les temps de traitement des composants et de favoriser la création de compétences locales et de nouveaux emplois spécialisés. Le projet s’inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques du Sultanat et de la Vision Oman 2040.​