Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a signé un contrat de support équipements PBH à long terme avec Thai Vietjet Air, la filiale thaïlandaise de Vietjet, couvrant ses 50 futurs Boeing 737-8. Cet accord stratégique est une première en Thaïlande, car il s’agit du premier contrat de ce type pour la famille 737 MAX en Thaïlande.

Le contrat comprend la réparation complète des équipements, l’accès au pool mondial d’AFI KLM E&M et la mise en place du kit de base principal (MBK) à Bangkok.

Thai Vietjet Air doit recevoir son premier 737-8 en octobre, puis jusqu’à huit autres avant la fin de l’année. Le premier 737 MAX de Vietjet sera quant à lui livré dans les tout prochains jours.

« Le savoir-faire et l’expérience de KLM E&M garantissent une mise en service fluide et fiable du Boeing 737-8 au sein de notre flotte. Il garantit non seulement le plus haut niveau de support technique pour notre flotte de Boeing 737-8, mais témoigne également de notre confiance dans leur expertise mondiale et leur capacité avérée à maintenir la fiabilité et l’efficacité de nos opérations, nous permettant ainsi d’offrir à nos clients une expérience de vol fluide, sûre et de haute qualité » a déclaré Woranate Laprabang, le PDG de Thai Vietjet Air.

Le groupe vietnamien Vietjet a commandé 200 monocouloirs de la famille 737 MAX de Boeing dont 50 ont été attribués à sa filiale thaïlandaise un peu plus tôt cette année. Ces derniers sont tous attendus en Thaïlande dans les trois ans.

Pour rappel, la filiale thaïlandaise de Vietjet assure des vols intérieurs et internationaux depuis l’aéroport de Bangkok Suvarnabhumi. Elle dispose aujourd’hui d’une flotte de 18 monocouloirs Airbus (12 A320 et 6 A321), des appareils qui seront tous remplacés.