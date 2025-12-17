Le groupe Lufthansa a annoncé qu’il allait équiper 134 monocouloirs de la famille Airbus A320 du système de communication numérique FANS-C à partir de 2026 pour optimiser ses trajectoires en Europe. Le programme concerne les monocouloirs de Lufthansa Group déjà en service, en complément des A320neo neufs déjà livrés avec cette capacité.​ Le groupe Lufthansa avait en effet décidé d’équiper en line-fit tous ses nouveaux A320neo avec la technologie FANS-C l’année dernière.

FANS‑C (Future Air Navigation System) permet des échanges de données numériques entre le cockpit et le contrôle aérien, via des fonctions de liaison de données comme le CPDLC et l’ADS‑C. La technologie ADS‑C EPP (Automatic Dependent Surveillance – Contract Extended Projected Profile) transmet automatiquement et en temps réel un profil de vol en quatre dimensions, incluant position, altitude, direction et temps estimé, afin d’affiner la prédiction de trajectoire pour le contrôle aérien.​ Cette nouvelle technologie est déjà utilisée régulièrement dans l’espace aérien de Maastricht (MUAC).

Ce programme de rétrofit va ainsi harmoniser et faciliter l’intégration des A320 du groupe dans des projets européens de gestion de trafic de type « vol 4D », en particulier dans l’espace aérien très dense du continent. En réduisant les écarts entre trajectoire planifiée et trajectoire réellement suivie, la compagnie vise ainsi une diminution des déroutements, des attentes et de la consommation de carburant, avec un impact direct sur les émissions de CO2.​

Le groupe Lufthansa précise que ces mesures sont soutenues par la Commission européenne, avec un financement allant jusqu’à 50 % via le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE/CEF). Près de 200 monocouloirs de la famille A320/A320neo des compagnies du groupe seront ainsi équipés en 2028.