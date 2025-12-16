La Deutsche Marine a officiellement pris livraison de son premier NH90 Sea Tiger lors d’une cérémonie organisée par Airbus Helicopters et la Bundeswehr sur la base aéronavale de Nordholz (Basse-Saxe) le 16 décembre.

Ce premier appareil est le premier d’une série de 31 exemplaires du même type commandés à NHIndustries et devant être livrés d’ici 2030 dans le cadre du programme MRFH (Multi‑Role Frigate Helicopter). Les NH90 Sea Tiger seront employés pour les missions de lutte anti‑sous‑marine et anti‑navire depuis les frégates allemandes, notamment des classes Sachsen et Baden‑Württemberg. Ils remplaceront des Westland Sea Lynx Mk88A, en service depuis 1981.

Le Sea Tiger est la dernière évolution du NH90 NFH, intégrant sonar trempé FLASH (Thales), bouées acoustiques, liaisons de données tactiques, torpilles MU90 et capacité d’emport de missiles antinavires Marte ER (MBDA), tout en étant optimisé pour l’emploi embarqué (rotor et poutre repliables, système de saisissage de pont).

La marine allemande disposait déjà de 18 NH90 NTH (Naval Transport Helicopter) Sea Lion, basés à Nordholz, des appareils qui assurent principalement des missions de recherche et de sauvetage (SAR) ainsi que du transport de personnel et de matériel.