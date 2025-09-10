Asia Digital Engineering (ADE), la filiale MRO de Capital A (maison mère d’AirAsia), a signé un accord à long terme avec Air France pour la fourniture de services de maintenance lourde et des modifications sur ses Airbus A330.

Dans le cadre de cet accord, ADE effectuera les contrôles de maintenance lourde sur les A330-200 d’Air France dans son centre de maintenance de KLIA à Kuala Lumpur. La première remise en service est prévue pour le mois d’octobre 2025, suivie de grandes visites supplémentaires par étapes. Ces premiers appareils marquent le début d’une collaboration plus large, avec d’autres mises en service prévues dans les années à venir, à mesure que le partenariat entre ADE et Air France continue de se développer et de s’approfondir.

L’accord a été officiellement signé par Mahesh Kumar, le directeur général d’Asia Digital Engineering, et par Géry Mortreux, le directeur général adjoint d’Air France Industries. L’échange de documents s’est déroulé en présence du sénateur Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Aziz, ministre de l’Investissement, du Commerce et de l’Industrie de Malaisie, et d’Axel Cruau, ambassadeur de France en Malaisie.

« Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec Asia Digital Engineering, dont les installations certifiées EASA et la main-d’œuvre hautement qualifiée en font un partenaire de choix pour la maintenance de notre flotte d’Airbus A330-200. Alors qu’Air France développe son réseau et modernise ses opérations, l’expertise d’ADE garantit une maintenance efficace et de classe mondiale qui minimise les temps d’immobilisation et optimise les performances » a déclaré Géry Mortreux à cette occasion.

« Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle compagnie aérienne de classe mondiale au sein de notre portefeuille de clients en pleine croissance. Ce partenariat avec Air France marque une étape historique non seulement pour ADE, mais aussi pour la Malaisie et, plus largement, pour l’industrie aéronautique de l’ASEAN. Se voir confier la maintenance de leurs avions témoigne des capacités et de la compétitivité des services MRO de notre région » a pour sa part annoncé Mahesh Kumar, le directeur général d’ADE.

Air France aligne encore 10 A330-200, des appareils motorisés en CF6-80E1.

ADE assure notamment la maintenance des appareils des compagnies aériennes AirAsia (famille A320) et AirAsia X (A330) depuis 2020. Certifié EASA Part 145 et FAA Part 145, ADE a pour ambition d’étendre encore son portefeuille de clients au-delà des compagnies aériennes du groupe AirAsia pour servir des compagnies aériennes internationales exigeant une conformité totale aux standards européens et américains. ADE a commencé à intervenir sur des appareils extérieurs aux flottes des compagnies du groupe AirAsia début 2023. Elle a réalisé plus de 180 grandes visites, notamment grâce à la mise en service d’un nouveau hangar MRO sur la plateforme aéroportuaire internationale de Kuala Lumpur (Sepang) l’année dernière, avec ses 14 lignes de maintenance.