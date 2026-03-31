Lufthansa Technik annonce que son centre de Malte a réalisé sa première modification cabine sur Boeing 787. Les travaux portaient sur le retrait d’une configuration de sièges et l’installation d’une nouvelle, la cabine Allegris de Lufthansa, ainsi qu’une mise à niveau complète des équipements de cabine sur l’appareil.

Mené en collaboration avec Boeing et Lufthansa, le chantier a nécessité la conversion d’un hangar à Malte pour répondre à des besoins d’espace accrus. Lufthansa Technik Malta devrait modifier six autres appareils d’ici la fin de l’année.

Afin de renforcer ses capacités dans les services de maintenance en base pour gros-porteurs, et notamment les modifications cabine sur 787, Lufthansa Technik Malta va utiliser un nouveau hangar de 6 400 m2 à partir de la fin de l’année. Rattaché aux bâtiments existants, il pourra abriter un gros-porteur et permettra à la société de disposer de quatre hangars capables d’acueillir des opérations MRO sur Airbus (hors A380) et 787. Par ailleurs, la société va aménager trois places de stationnement pour monocouloirs.

Lufthansa Technik rappelle qu’il est le premier centre de service agréé par Boeing (BLSC) pour les modifications de cabine sur les appareils 787, depuis un accord conclu en 2024, ce qui l’autorise à concevoir un nouvel aménagement intérieur, fournir les services d’ingénierie associés et réaliser l’intégration, mais aussi à prendre en charge la certification des projets de modification.