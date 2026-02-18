CDB Aviation, filiale irlandaise de la China Development Bank dédiée au leasing, a annoncé la vente de deux Airbus A321‑200 à Finnair le 16 février.

Ces monocouloirs, initialement intégrés à la flotte du transporteur national de Finlande en 2017 sous contrat de location opérationnelle de longue durée, passent désormais sous le contrôle direct de l’opérateur.

Ils sont motorisés par des V2500 d’IAE.

Finnair aligne une flotte de 29 monocouloirs Airbus : 14 A321, 10 A320 et 5 A319. Une décision concernant leur remplacement se fait toujours attendre.