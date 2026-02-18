La jeune compagnie régionale indonésienne FlyJaya (PT Surya Mataram Nusantara) prévoit d’ajouter trois nouveaux ATR 72 à sa flotte au cours de l’année 2026.

Les trois appareils viendront soutenir le développement de son réseau, marqué notamment par l’ouverture récente d’une liaison vers Morowali (île de Sulawesi), un centre industriel stratégique pour le nickel.

L’arrivée de ces trois ATR 72 doit également permettre à la jeune compagnie de renforcer ses fréquences sur ses lignes existantes.

FlyJaya avait déjà réceptionné deux ATR 72-500 d’occasion (ex-Cebu Pacific) l’année dernière via le loueur Jetcraft Commercial pour lancer ses opérations depuis Jakarta (aéroport Halim-Perdanakusuma).