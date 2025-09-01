Le syndicat Unite a annoncé un report de la grève prévue dans les usines d’Airbus au Royaume-Uni. Celle-ci devait débuter avec une journée de mobilisation le 2 septembre.

Airbus a en effet présenté une nouvelle offre dans le cadre de la renégociation des conventions collectives autour des salaires et des retraites. Les membres du syndicat doivent désormais se prononcer sur cette offre entre le 12 et le 19 septembre et les actions ont été suspendues en signe de bonne volonté.

Cependant, si l’offre est rejetée, des grèves seront de nouveau planifiées à partir du 23 septembre, dans les usines de Filton et Broughton.

Pour rappel, Unite représente plus de 3 000 ajusteurs et ingénieurs travaillant dans les installations d’Airbus au Royaume-Uni. La grève initialement décidée en août prévoyait cinq journées d’action sur l’ensemble du mois de septembre.