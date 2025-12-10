Tata Advanced Systems et Lockheed Martin ont lancé la construction d’un centre de maintenance, réparation et révision (MRO) dédié au C‑130J Super Hercules à Bangalore (Karnataka).

Ce centre répondra aux besoins de la flotte de transport tactique de l’Indian Air Force (IAF) et à des opérateurs régionaux, avec une entrée en service prévue début 2027. Il sera opéré par Tata Advanced Systems et intégrera le réseau mondial de centres de service certifiés de Lockheed Martin. La nouvelle installation est présentée comme le premier centre dédié à la maintenance lourde (dépôt) pour C‑130J en dehors des États‑Unis et de l’Europe.

L’IAF exploite actuellement 12 C‑130J‑30, principalement pour des missions de transport tactique, d’opérations spéciales et d’évacuation en terrain difficile.​

Pour rappel, le ministère indien de la Défense prévoit toujours d’acquérir entre 40 et 80 avions de transport de capacité intermédiaire pour remplacer sa flotte d’Antonov An-32 et certains Iliouchine Il-76 dans le cadre du programme MTA (Medium Transport Aircraft) de l’IAF.​ Le C‑130J Super Hercules est en concurrence avec l’A400M d’Airbus et le KC‑390 d’Embraer.