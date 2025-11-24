Le produit X-Space Table d’ATR a trouvé son client de lancement. Air Cambodia a en effet choisi d’adopter cette solution, permettant de convertir deux sièges économie en un siège individuel premium en quelques minutes, sur ses trois ATR 72-600. Ils seront installés en 2027.

Ils permettront à la compagnie de proposer une section affaires de quatre places, avec deux rangées de deux sièges seuls. Chaque passager aura ainsi un accès direct au hublot et au couloir. Il pourra également profiter de rangements supplémentaires.

La X-Space Table est en effet toujours en cours de développement et ATR attend sa certification au premier trimestre 2027. La solution, qui fait partie de la ligne haut de gamme ATR HighLine, permet aux compagnies de passer rapidement d’une configuration tout économique à une cabine bi-classe, augmentant ainsi leur flexibilité face aux variations de la demande, aux saisons ou aux besoins spécifiques des vols affrétés.

« Nous sommes impatients d’introduire une nouvelle offre en classe affaires sur notre flotte d’ATR, car elle permettra à Air Cambodia de proposer une expérience de voyage plus raffinée tout en conservant l’agilité nécessaire à nos opérations », déclare ainsi David Zhan, vice-président et directeur général d’Air Cambodia.