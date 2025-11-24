Etihad, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, annonce la réactivation de son huitième Airbus A380. La compagnie aérienne basée à Abu Dhabi a commencé à réactiver ses premiers Super Jumbo il y a deux ans, après leur longue période de stockage en France et en Espagne.

L’ajout de ce huitième A380 permettra à Etihad de renforcer sa liaison entre l’aéroport international Zayed d’Abu Dhabi (AUH) et l’aéroport international de Narita (NRT) à compter du 16 juin 2026, juste à temps pour la haute saison estivale.

Les A380 d’Etihad sont actuellement déployés régulièrement sur Londres Heathrow, Paris CDG, Toronto et Singapour. Ils sont aménagés avec la célèbre Residence, les 9 First Apartments et les 70 Business Studios sur le pont supérieur ainsi qu’avec 405 sièges de classe économique sur le pont principal.

La réactivation d’un neuvième A380 est également programmée pour 2027. Un seul exemplaire manquera ainsi à l’appel, son plus ancien exemplaire ayant été récemment démantelé.

Pour rappel, Etihad a signé des contrats avec Airbus et le loueur Avolon pour ajouter 25 nouveaux gros-porteurs à sa flotte lors du dernier Dubai Airshow. Il s’agit de 15 A330-900, de 7 A350-1000 supplémentaires et de trois A350F. La compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis a revu à la hausse son objectif de flotte à long terme, le portant à 200 appareils d’ici 2030 contre 160 initialement.