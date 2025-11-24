Airbus Helicopters vient de remporter un nouveau client pour sa famille d’hélicoptères Super Puma en Corée du Sud. L’hélicoptériste européen a annoncé une commande de la part de l’Agence nationale de la police en Corée du Sud (KNPA) portant sur un hélicoptère H225.

Cet hélicoptère sera principalement déployé pour assurer des missions de maintien de l’ordre et de lutte contre le terrorisme, tout en soutenant des missions critiques telles que la recherche et le sauvetage, l’aide humanitaire et la gestion des catastrophes.

« Nous sommes honorés d’accueillir l’Agence nationale de police coréenne au sein de la famille Airbus », a déclaré Vincent Dubrule, directeur Asie-Pacifique d’Airbus Helicopters.

La Police nationale sud-coréenne dispose notamment d’une dizaine d’hélicoptères KUH-1P Chamsuri, une variante du Surion de Korea Aerospace Industries (KAI), lui-même dérivé de la famille Super Puma.